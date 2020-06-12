В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 4348 человек

Posted 12 июня 2020, 08:05
Published 12 июня 2020, 08:05
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
По предоставленным данным за последние сутки число заболевших увеличилось на 75 человек. Всего количество выявленных носителей новой коронавирусной инфекции составляет 4348 человек. Напомним, что количество заболевших COVID-19 за сутки в течение трех последних дней составляет менее 80 человек. Ранее это число составляло от 90 до 100.
О новых смертельных случаях никакой информации нет, число официально погибших от коронавируса по-прежнему осталось на уровне 18 человек. Последней официально признанной умершей от COVID-19 был медсестра Елена Никонорова, которая попала в статистику спустя три недели после смерти.
За последние сутки в России выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 – 8 987 в 85 регионах. В России нарастающим итогом зарегистрировано 511 423 случая.