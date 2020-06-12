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Posted 12 июня 2020, 08:05

Published 12 июня 2020, 08:05

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 4348 человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 4348 человек

12 июня 2020, 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионах сообщили количество выявленных заболевших по состоянию на 12 июня.

По предоставленным данным за последние сутки число заболевших увеличилось на 75 человек. Всего количество выявленных носителей новой коронавирусной инфекции составляет 4348 человек. Напомним, что количество заболевших COVID-19 за сутки в течение трех последних дней составляет менее 80 человек. Ранее это число составляло от 90 до 100.

О новых смертельных случаях никакой информации нет, число официально погибших от коронавируса по-прежнему осталось на уровне 18 человек. Последней официально признанной умершей от COVID-19 был медсестра Елена Никонорова, которая попала в статистику спустя три недели после смерти.

За последние сутки в России выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 – 8 987 в 85 регионах. В России нарастающим итогом зарегистрировано 511 423 случая.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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