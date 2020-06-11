Почта России сообщила свой режим работы в связи с выходными

Posted 11 июня 2020, 07:15
Published 11 июня 2020, 07:15
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
По информации Почты РФ, 12 июня станет выходным днем для отделений почтовой связи по всей Башкирии. Но некоторые из них все таки будут открыты для посещения клиентов.
Планируется, что откроют отделение на улице Ленина, 28, а также на Ульяновых, 36. Еще одно будет работать в Стерлитамаке на Коммунистической, 20. Работать отделения 12 июня будут по графику субботы. В четверг 11 июня отделения почты будут работать сокращенно на один час.
– Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, – уточняется в релизе.