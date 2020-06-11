Почта России сообщила свой режим работы в связи с выходными

Планируется, что откроют отделение на улице Ленина, 28, а также на Ульяновых, 36. Еще одно будет работать в Стерлитамаке на Коммунистической, 20. Работать отделения 12 июня будут по графику субботы. В четверг 11 июня отделения почты будут работать сокращенно на один час.