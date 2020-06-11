mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июня 2020, 07:15

Published 11 июня 2020, 07:15

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Почта России сообщила свой режим работы в связи с выходными

Почта России сообщила свой режим работы в связи с выходными

11 июня 2020, 07:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе сообщили, что большинство отделений в выходной день 12 июня будут закрыты.

По информации Почты РФ, 12 июня станет выходным днем для отделений почтовой связи по всей Башкирии. Но некоторые из них все таки будут открыты для посещения клиентов.

Планируется, что откроют отделение на улице Ленина, 28, а также на Ульяновых, 36. Еще одно будет работать в Стерлитамаке на Коммунистической, 20. Работать отделения 12 июня будут по графику субботы. В четверг 11 июня отделения почты будут работать сокращенно на один час.

– Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, – уточняется в релизе.

Материалы по теме
В Башкирии уже почти 4000 человек сообщили об укусах клещейВ Индии за сутки заразились почти 10 тысяч человек
#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Почта России
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика