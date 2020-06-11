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Posted 11 июня 2020, 04:35

Published 11 июня 2020, 04:35

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Озвучены сроки начала вступительной кампании в Башкирии

Озвучены сроки начала вступительной кампании в Башкирии

11 июня 2020, 04:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал особенности поступления в ВУЗы и ССУЗы в этом году.

По словам главы ведомства, прием документов начнется с 20 июля во всех высших учебных заведения, подать документ в колледжи и техникумы можно будет с 15 июня. Айбулат Хажин также отметил, что вступительная кампания продолжится во всех учебных заведениях до 25 августа.

– Однако в средних профессиональных может продлиться до 25 ноября в случае недобора абитуриентов на бюджетные места, – отметил он.

Хажин также проинформировать, что в первую очередь документы будут подавать выпускники прошлых лет, а уже с 25 июля, после того, как завершится ЕГЭ, это могут сделать и выпускники этого года.

Председатель Совета ректоров вузов Башкирии Салават Сагитов сообщил, что в этом году документы нужно подавать в электронном виде, однако для тех поступающих, у кого нет интернета предусмотрена возможность подачи через административные и социальные объекты.

Для этих целей, начиная, с 25 июля, по предварительной записи можно прийти в школы, администрации или даже в фельдшерские пункты по понедельникам, средам и пятницам.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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