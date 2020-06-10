В Японии умер первооткрыватель болезни Кавасаки

Впервые сведения о новой неизвестной болезни у детей появились в 1942 году. А через четверть столетия синдром назвали в честь Кавасаки, которым были описаны симптомы патологии. Дети с таким заболеванием страдают сыпью и высокой температурой, также у них краснеет язык. Болезнь поражает кровеносные сосуды по всему телу.