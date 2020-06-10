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В Японии умер первооткрыватель болезни Кавасаки

10 июня 2020, 12:23
Фото: pxhere.com
Педиатр из Японии Томисаку Кавасаки, который впервые описал детский воспалительный синдром, названный в будущем в его честь, умер в возрасте 95-ти лет.

Известно, что он скончался 5 июня по естественным причинам, связанным с пожилым возрастом, в одной из клиник Токио.

Как пишет RNS, Кавасаки появился на свет в столице Японии в 1926-м году. В 22-летнем возрасте он окончил медицинский факультет Университета Тиба. Далее трудился в отделении педиатрии Центральной больницы, которая сейчас является медцентром Японского Красного Креста.

Впервые сведения о новой неизвестной болезни у детей появились в 1942 году. А через четверть столетия синдром назвали в честь Кавасаки, которым были описаны симптомы патологии. Дети с таким заболеванием страдают сыпью и высокой температурой, также у них краснеет язык. Болезнь поражает кровеносные сосуды по всему телу.

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