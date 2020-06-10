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Posted 10 июня 2020, 09:56

Published 10 июня 2020, 09:56

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

В России появилась новая коалиция из 8 партий – «Победа»

10 июня 2020, 09:56
Восемь народно-патриотических и левоцентристских партий создали коалицию под названием «Победа».

Разговоры об объединении велись с 1 мая. Инициатором процесса выступил глава «Партии возрождения России» Игорь Ашурбейли.

Первой политической силой, подписавшей коалиционный договор, стала партия Сергея Бабурина «Российский общенародный союз». Буквально через пару дней присоединились «Народ против коррупции» Григория Анисимова, «Интернациональная партия России» Дамира Серажетдинова и общероссийская общественная организация «Россия» Анатолия Усова.

По состоянию на 9 июня объединение включало в себя уже 8 партий, это 20% от всех официально зарегистрированных политических партий Российской Федерации, в том числе парламентских.

Игорь Ашурбейли считает, что у коалиции есть потенциал для роста.

«Пришла пора консолидации, особенно на направлении народно-патриотического движения, на направлении поддержки людей труда», - отметил председатель «Партии возрождения России».

Чтобы сгладить противоречия в вопросе лидерства, внутри коалиции решили отказаться от выбора единого лидера, пишут «Новые Известия». Ашурбейли отметил, что все участники объединения сохраняют политическую и юридическую самостоятельность, при этом соблюдается единая идеология. Другими словами – это политический альянс равных партий.

Отмечается скорость, с которой происходит консолидация левых России. С такими темпами роста у «Победы» есть реальные шансы стать значимой силой в политике и войти в Госдуму.

#Ольга Земскова#Политика#Новости
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