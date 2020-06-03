Минпромторг публиковал прогноз по снижению продаж автомобилей в России в 2020 году

По информации АЕБ, в 2019 году объем продаж легковых автомобилей упал на 2,3% - до 1,76 миллиона машин. Производство снизилось на 2,5% - до 1,5 миллиона легковушек. Производство грузовиков упало на 1,1% - до 156 тысяч единиц.