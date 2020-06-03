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Минпромторг публиковал прогноз по снижению продаж автомобилей в России в 2020 году

3 июня 2020, 11:18
Фото: pxhere.com
Глава Минпромторг Денис Мантуров заявил, что, по результатам 2020 года, в России производство и реализация автомобилей упадет на 15-30%.

Как сообщает газета “Известия”, для поддержания отрасли автомобилестроения было выделено 25 миллиардов рублей. Мантуров уверен, что эти средства помогут поддержать данную сферу экономики.

По информации АЕБ, в 2019 году объем продаж легковых автомобилей упал на 2,3% - до 1,76 миллиона машин. Производство снизилось на 2,5% - до 1,5 миллиона легковушек. Производство грузовиков упало на 1,1% - до 156 тысяч единиц.

В апреле произошло крупнейшее падение спроса на автомобили - на 72,4%. Было продано всего 39 тысяч машин.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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