mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2020, 06:00

Published 29 мая 2020, 06:00

Modified 17 октября 2022, 20:52

Updated 17 октября 2022, 20:52

Лица Победы. Леонид Филатов: Не раз совершал подвиги, восстанавливая связь

29 мая 2020, 06:00
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Филатов Леонид Александрович. 1925 года рождения.

Из наградных документов:

«В боях на Земландском полуострове 18 апреля, не жалея сил, работал под огнем противника на линии, идущей на НП командира 31 гвардейской стрелковой дивизии. Линия под огнем противника часто рвалась, но ее быстро восстанавливал товарищ Филатов. Этим самым товарищ Филатов дал возможность командиру дивизии управлять боем.

Не раз он совершал подвиги, восстанавливая связь, и всегда выполнял поставленную ему боевую задачу в срок и с хорошей оценкой командования. Товарищ Филатов непрерывно находился на линии и за один только день устранил более 10 повреждений под огнем противника.

20 апреля, выйдя на линию, товарищ Филатов устранил под огнем противника 10 прорывов за 15 минут. Линия соединила командира корпуса с командиром дивизии, этим он обеспечил важные переговоры с командованием.

За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».

Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.

Материалы по теме
Лица Победы. Евгений Лёзов: Будучи тяжело ранен в плечо не покинул поле бояЛица Победы. Евлампия Кезина: Под обстрелом корректировала работу нашей артиллерииЛица Победы. Иван Бушланов: Успешно подавил огнем боевые точки противника
#Общество#Новости#9 Мая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика