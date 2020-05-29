Лица Победы. Леонид Филатов: Не раз совершал подвиги, восстанавливая связь

Не раз он совершал подвиги, восстанавливая связь, и всегда выполнял поставленную ему боевую задачу в срок и с хорошей оценкой командования. Товарищ Филатов непрерывно находился на линии и за один только день устранил более 10 повреждений под огнем противника.