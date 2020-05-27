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Posted 27 мая 2020, 10:18

Published 27 мая 2020, 10:18

Modified 17 октября 2022, 20:52

Updated 17 октября 2022, 20:52

В Петербурге мошенники похитили порядка 20 миллионов рублей

27 мая 2020, 10:18
В Петербурге задержана группа из нескольких человек, которую подозревают в мошенничестве. Всего злоумышленники похитили деньги с карт 200 человек, сумма ущерба составила порядка 20 миллионов рублей.

Как сообщает газета “Известия”, двоих из пяти мошенников арестовали. Троих отпустили под подписку о невыезде. В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.

Для хищения средств мошенники рассылали сообщения с текстом “Ваша карта заблокирована...Свяжитесь по телефону”. Жертвы перезванивали, сообщали им данные своих карт, а после злоумышленники выводили с них средства.

Мошенники создали специальную программу рассылки и приобрели порядка пяти тысяч симкарт. Для того, чтобы создать видимость работы колл-центра, ими была арендована квартира в Петербурге.

В ходе обысков правоохранители изъяли полторы тысячи симкарт, несколько мобильных телефонов, GSM-модемы, компьютеры и пр.

#Происшествия#Новости
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