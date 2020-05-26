Закончено строительство новой инфекционной больницы в Уфимском районе

Центр построили из модульных конструкций. Из 100 боксов – 62 для размещения одного пациентов, также построено 18 реанимационных боксов. В отдельном здании сделали также общежитие для сотрудников. Центральное здание сделано в виде полукруга с ответвленными лечебными боксами.