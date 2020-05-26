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Posted 26 мая 2020, 04:40

Published 26 мая 2020, 04:40

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

Закончено строительство новой инфекционной больницы в Уфимском районе

26 мая 2020, 04:40
На сайте правительства Башкирии сообщили, что заместитель премьер-министра Андрей Назаров проверил окончание работ инфекционной больницы под Уфой.

В пресс-службе правительства сообщили, что в настоящий момент строительство одноэтажного здания с сотней боксов завершено. К 1 июня планируется закончить пусконаладочные работы.

Андрей Назаров назвал больницу «самой лучшей в республике. По его словам, новый инфекционный центр удалось построить в рекордные сроки. За 55 дней построить больницу, отметил он, удалось благодаря мобилизации и отказе от традиционных бюрократических подходов.

Центр построили из модульных конструкций. Из 100 боксов – 62 для размещения одного пациентов, также построено 18 реанимационных боксов. В отдельном здании сделали также общежитие для сотрудников. Центральное здание сделано в виде полукруга с ответвленными лечебными боксами.

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#Общество#Новости#Больницы
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