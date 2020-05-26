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Posted 26 мая 2020, 12:43

Published 26 мая 2020, 12:43

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

В России могут вернуть санкции за неоплату услуг ЖКХ

26 мая 2020, 12:43
В Минэнерго предлагают сократить срок действия моратория, касающегося начисление пени за неоплату услуг ЖКХ. Из-за роста задолженностей населения ресурсоснабжающие организации могут столкнуться с большими убытками.

Мораторий связан с ограничениями по COVID-19. Он был одобрен правительством РФ и действует до 1 января 2021 года, сообщает infox.ru.

Отмечается, что рост задолженности привел к крупным убыткам поставщиков услуг ЖКХ. В такой ситуации они могут обанкротиться ещё до конца действия моратория.

Поэтому в Минэнерго предлагают сократить срок действия моратория уже в мае. Исключение могут составить семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Им мораторий может быть продлен до конца июля.

При этом в ведомстве считают целесообразным дать возможность малому и среднему бизнесу из признанных пострадавшими отраслей временно не платить за коммунальные услуги.

#Общество#Новости
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