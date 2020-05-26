В России могут вернуть санкции за неоплату услуг ЖКХ

Posted 26 мая 2020, 12:43
Published 26 мая 2020, 12:43
Modified 17 октября 2022, 20:50
Updated 17 октября 2022, 20:50
Мораторий связан с ограничениями по COVID-19. Он был одобрен правительством РФ и действует до 1 января 2021 года, сообщает infox.ru.
Отмечается, что рост задолженности привел к крупным убыткам поставщиков услуг ЖКХ. В такой ситуации они могут обанкротиться ещё до конца действия моратория.
Поэтому в Минэнерго предлагают сократить срок действия моратория уже в мае. Исключение могут составить семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Им мораторий может быть продлен до конца июля.
При этом в ведомстве считают целесообразным дать возможность малому и среднему бизнесу из признанных пострадавшими отраслей временно не платить за коммунальные услуги.