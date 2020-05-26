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Posted 26 мая 2020, 08:58

Published 26 мая 2020, 08:58

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

Работники фабрики «Славянка» снова жалуются на зарплату и условия труда

26 мая 2020, 08:58
Сотрудники белгородской кондитерской фабрики «Славянка», одним из владельцев которой является депутат областной Думы Белгорода Сергей Гусев, снова рассказали о снижении зарплаты и безразличном отношении к здоровью работников на предприятии.

Об этом стало известно из отрицательных отзывов бывших работников «Славянки» на сайте Антиджоб.нет. Один из сотрудников написал, что на одной из разгрузок мешков с сахаром он надорвал живот и началось воспаление желчного пузыря. Но начальство заставило его отработать смену до конца и отказалось вызвать скорую помощь. При этом, судя по документам, доплат за вредность на предприятии не положено, сообщает bel.ru.

Аналогичные жалобы появлялись и в прошлом году. Тогда сотрудники ООО «Полиграфия-Славянка» рассказывали о снижении зарплаты на 20%, которое объяснялось участием компании в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Однако, как заметил один из работников завода Сергей Левченко, президент и губернатор области говорят, что задача нацпроекта состоит в увеличении зарплат, а на деле сотрудники получают обратное.

В период карантина в связи с пандемией COVID-19 положение сотрудников «Славянки» стало еще хуже. Им урезали часы и сократили зарплаты, несмотря на то, что такая позиция идет вразрез с предписанием Владимира Путина. При этом предприятие не публиковало официальных решений по поводу уменьшения выплат рабочим.

Отмечается, что не так давно «Славянка» попала в скандал с белорусскими специалистами, которые нашли в одной из партий ее продукции кишечную палочку. Также предприятие многократно обвиняли в утилизации отходов в речку Осколец.

Напомним, что в 2018 году личный доход Гусева увеличился в течение только одного года в десять раз и составил около 2,8 млрд рублей. Однако уже в следующем году у него обнаружили «лишь» 30,5 млн рублей. Несмотря на это, Гусев остается одним из богатейших депутатов Белгородской областной Думы.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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