Работники фабрики «Славянка» снова жалуются на зарплату и условия труда

Об этом стало известно из отрицательных отзывов бывших работников «Славянки» на сайте Антиджоб.нет. Один из сотрудников написал, что на одной из разгрузок мешков с сахаром он надорвал живот и началось воспаление желчного пузыря. Но начальство заставило его отработать смену до конца и отказалось вызвать скорую помощь. При этом, судя по документам, доплат за вредность на предприятии не положено, сообщает bel.ru.