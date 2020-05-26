Работники фабрики «Славянка» снова жалуются на зарплату и условия труда

Posted 26 мая 2020, 08:58
Published 26 мая 2020, 08:58
Modified 17 октября 2022, 20:50
Updated 17 октября 2022, 20:50
Об этом стало известно из отрицательных отзывов бывших работников «Славянки» на сайте Антиджоб.нет. Один из сотрудников написал, что на одной из разгрузок мешков с сахаром он надорвал живот и началось воспаление желчного пузыря. Но начальство заставило его отработать смену до конца и отказалось вызвать скорую помощь. При этом, судя по документам, доплат за вредность на предприятии не положено, сообщает bel.ru.
Аналогичные жалобы появлялись и в прошлом году. Тогда сотрудники ООО «Полиграфия-Славянка» рассказывали о снижении зарплаты на 20%, которое объяснялось участием компании в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Однако, как заметил один из работников завода Сергей Левченко, президент и губернатор области говорят, что задача нацпроекта состоит в увеличении зарплат, а на деле сотрудники получают обратное.
В период карантина в связи с пандемией COVID-19 положение сотрудников «Славянки» стало еще хуже. Им урезали часы и сократили зарплаты, несмотря на то, что такая позиция идет вразрез с предписанием Владимира Путина. При этом предприятие не публиковало официальных решений по поводу уменьшения выплат рабочим.
Отмечается, что не так давно «Славянка» попала в скандал с белорусскими специалистами, которые нашли в одной из партий ее продукции кишечную палочку. Также предприятие многократно обвиняли в утилизации отходов в речку Осколец.
Напомним, что в 2018 году личный доход Гусева увеличился в течение только одного года в десять раз и составил около 2,8 млрд рублей. Однако уже в следующем году у него обнаружили «лишь» 30,5 млн рублей. Несмотря на это, Гусев остается одним из богатейших депутатов Белгородской областной Думы.