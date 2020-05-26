Под Уфой завершено строительство детского сада на 260 мест

— У нас есть все для правильного развития детей, в том числе музыкальная комната, спортзал, просторные игровые, научная цифровая экспериментальная лаборатория с современным оборудованием, — рассказала заведующая детсада «Умка» Татьяна Пивоварова. — В лаборатории дети смогут изучать физические, химические, биологические процессы. В нашем детском саду есть изостудия, где дети будут рисовать. Наша главная цель, чтобы ребенку было тепло, комфортно и уютно, чтобы он качественно подготовился к школе и развил все свои таланты.