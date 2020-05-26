Как изменится жизнь в России с наступлением лета

Семьи с детьми начнут получать пособие, назначенное президентом в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет, а также по пять тысяч на детей до трех лет. Малоимущие семьи получат по половине МРОТ на детей от трех до семи лет. При первой подаче заявления семья может получить до 33 тысяч рублей за первое полугодие 2020 года. Далее выплаты продолжатся.