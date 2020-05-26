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Posted 26 мая 2020, 11:15

Published 26 мая 2020, 11:15

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

Как изменится жизнь в России с наступлением лета

26 мая 2020, 11:15
Начиная с 1 июля регионы России начнут ослаблять режим самоизоляции.

Об изменениях в жизни россиян с приходом лета рассказали News.ru.

Так, с 1 июня некоторые регионы возобновят работу санаториев. Первыми из них станут санатории с медицинской лицензией.

Семьи с детьми начнут получать пособие, назначенное президентом в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет, а также по пять тысяч на детей до трех лет. Малоимущие семьи получат по половине МРОТ на детей от трех до семи лет. При первой подаче заявления семья может получить до 33 тысяч рублей за первое полугодие 2020 года. Далее выплаты продолжатся.

Правительство с первого числа начнет работать над планом по восстановлению экономики после пандемии.

Начиная с 1 июня судебные приставы получат доступ к счетам должников. Учитываться будут все передвижения денег, как в рублях, так и в валюте.

С 14 июня отменяется комиссия за банковские переводы. Но на 4% увеличится стоимость услуг ЖКХ. Также изменятся правила регистрации безработных в МФЦ, а организовывать детский отдых в лагерях будут только компании из специального реестра. Кроме того, у россиян появятся электронные трудовые. С 1 июня пошлина на экспорт нефти составит 8,3 доллара за тонну.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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