В Башкирии проанализировали способы распространения СПИДа

Анализ также показал, что максимальная часть инфицированных – около 85 процентов – заразились через половой акт. Еще 13,6 процента зараженных заразились при употреблении наркотиков. Еще около 1 процента зараженных – это новорожденные, которым передали инфекцию их матери.