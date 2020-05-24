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Posted 24 мая 2020, 10:34

Published 24 мая 2020, 10:34

Modified 17 октября 2022, 20:49

Updated 17 октября 2022, 20:49

В Башкирии проанализировали способы распространения СПИДа

24 мая 2020, 10:34
Медики пояснили, какие способы заражения ВИЧ наиболее распространены в Башкирии.

Центр профилактики и борьбы со СПИДом опубликовал сведения о наиболее частых способах заражения инфекции ВИЧ в Башкирии.

По данным исследования медиков, оказалось, что с января по апрель 2020 года включительно в Башкирии было выявлено 850 новых случаев заражения ВИЧ.

Анализ также показал, что максимальная часть инфицированных – около 85 процентов – заразились через половой акт. Еще 13,6 процента зараженных заразились при употреблении наркотиков. Еще около 1 процента зараженных – это новорожденные, которым передали инфекцию их матери.

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#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#ВИЧ-инфекция#Борьба с ВИЧ
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