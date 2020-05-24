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Posted 24 мая 2020, 06:00

Published 24 мая 2020, 06:00

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

Лица Победы. Евгений Лёзов: Будучи тяжело ранен в плечо не покинул поле боя

24 мая 2020, 06:00
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Лёзов Евгений Павлович. 1922 года рождения

Из наградных документов:

«17 июля 1943 года в оборонительном бою в районе города Ельня в составе 49 Отдельной стрелковой бригады Центрального фронта, будучи командиром отделения, был тяжело ранен осколком в правое плечо. В результате ранения резко ограничено движение правой руки. Подтверждается свидетельством о болезни № 301/2477, выданным эвакогоспиталем № 2576 от 10.09.1943 года».

За проявленные мужество и отвагу награжден медалью «За отвагу».

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».

Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.

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