mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 2020, 04:50

Published 22 мая 2020, 04:50

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

В один из районов Башкирии ненадолго вернулась зима

22 мая 2020, 04:50
Снег выпал ночью в Белорецком районе республики, по данным соцсетей.

Накануне, 21 мая, небольшая метеорологическая сенсация произошла в Белорецком районе республики, об этом сообщили пользователи соцсетей. проживающие там.

Один из подписчиков опубликовал фото своего загородного участка, запорошенного снегом, а другой разместил фото вида из окна городской квартиры, где видно, как снег покрывает припаркованные во дворе автомобили и детскую площадку. Впрочем, снег довольно быстро растаял.

Напомним, что синоптики уже несколько дней подряд публикуют предупреждения о возможных заморозках на почве, представляющих опасность для посевов.

Материалы по теме
В Башкирии пообещали штормовое усиление ветра, дождь со снегом и плохую видимостьСиний снег, серый лед: в Башкирии у завода выпали осадки странного цветаПогода поддерживает самоизоляцию: в Башкирию идут дожди со снегом
#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика