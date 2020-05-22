В один из районов Башкирии ненадолго вернулась зима

Posted 22 мая 2020, 04:50
Published 22 мая 2020, 04:50
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
Накануне, 21 мая, небольшая метеорологическая сенсация произошла в Белорецком районе республики, об этом сообщили пользователи соцсетей. проживающие там.
Один из подписчиков опубликовал фото своего загородного участка, запорошенного снегом, а другой разместил фото вида из окна городской квартиры, где видно, как снег покрывает припаркованные во дворе автомобили и детскую площадку. Впрочем, снег довольно быстро растаял.
Напомним, что синоптики уже несколько дней подряд публикуют предупреждения о возможных заморозках на почве, представляющих опасность для посевов.