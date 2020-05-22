В один из районов Башкирии ненадолго вернулась зима

Один из подписчиков опубликовал фото своего загородного участка, запорошенного снегом, а другой разместил фото вида из окна городской квартиры, где видно, как снег покрывает припаркованные во дворе автомобили и детскую площадку. Впрочем, снег довольно быстро растаял.