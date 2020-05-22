В Новосибирской области рассказали, когда в Ордынской ЦРБ получат выплаты за COVID-19

Posted 22 мая 2020, 15:42
Published 22 мая 2020, 15:42
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
В региональном Минздраве сообщили, что в мае, до момента встречи, в районе зарегистрированы 2 пациента с COVID-19. За их транспортировку сотрудники скорой получат причитающиеся выплаты вместе с майской зарплатой, пишет infox.ru.
Согласно действующим распоряжениям, компенсация за работу с группами риска выплачивается за время, которое было фактически отработано.
Отмечается, что в апреле получили стимулирующие выплаты 4404 медработника. Все, кто остался недоволен, могут получить разъяснения в Минздраве региона. Там пообещали разобраться с каждым случаем.