В Новосибирской области рассказали, когда в Ордынской ЦРБ получат выплаты за COVID-19

Медикам скорой помощи Ордынской ЦРБ выплатят компенсации в мае. В областном Минздраве объяснили это тем, что в апреле в районе не было ни одного случая заражения новым коронавирусом.

В региональном Минздраве сообщили, что в мае, до момента встречи, в районе зарегистрированы 2 пациента с COVID-19. За их транспортировку сотрудники скорой получат причитающиеся выплаты вместе с майской зарплатой, пишет infox.ru. Согласно действующим распоряжениям, компенсация за работу с группами риска выплачивается за время, которое было фактически отработано. Отмечается, что в апреле получили стимулирующие выплаты 4404 медработника. Все, кто остался недоволен, могут получить разъяснения в Минздраве региона. Там пообещали разобраться с каждым случаем.