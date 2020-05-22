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Posted 22 мая 2020, 15:42

Published 22 мая 2020, 15:42

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

В Новосибирской области рассказали, когда в Ордынской ЦРБ получат выплаты за COVID-19

22 мая 2020, 15:42
Медикам скорой помощи Ордынской ЦРБ выплатят компенсации в мае. В областном Минздраве объяснили это тем, что в апреле в районе не было ни одного случая заражения новым коронавирусом.

В региональном Минздраве сообщили, что в мае, до момента встречи, в районе зарегистрированы 2 пациента с COVID-19. За их транспортировку сотрудники скорой получат причитающиеся выплаты вместе с майской зарплатой, пишет infox.ru.

Согласно действующим распоряжениям, компенсация за работу с группами риска выплачивается за время, которое было фактически отработано.

Отмечается, что в апреле получили стимулирующие выплаты 4404 медработника. Все, кто остался недоволен, могут получить разъяснения в Минздраве региона. Там пообещали разобраться с каждым случаем.

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