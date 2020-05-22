В минздраве Башкирии сообщили, в каких районах лечатся больные коронавирусом

Больше всего заболевших в больнице №18 в Уфе – 130 человек, в Нефтекамской больниче лечатся 79 человек, и в клинике БГМУ – 63 пациента. Далее в Уфе: в РКБ имени Куватова – 48 человек, в 5-й больнице в Уфе – 37 человек, в РКИБ Уфы – 29 человек, в Демском госпитале – 22 человек, в ГКБ№10 в Уфе —12, в ГКБ №13 Уфы —9.