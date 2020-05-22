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Posted 22 мая 2020, 09:18

Published 22 мая 2020, 09:18

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

В минздраве Башкирии сообщили, в каких районах лечатся больные коронавирусом

В минздраве Башкирии сообщили, в каких районах лечатся больные коронавирусом

22 мая 2020, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В министерстве здравоохранения Башкирии представили традиционные данные о том, в каких больницах находятся заболевшие COVID-19.

Напомним, что по информации ведомства, в стационарах сейчас лечатся 759 человек с коронавирусной инфекцией. Всего инфицированы 2514 человек.

Больше всего заболевших в больнице №18 в Уфе – 130 человек, в Нефтекамской больниче лечатся 79 человек, и в клинике БГМУ – 63 пациента. Далее в Уфе: в РКБ имени Куватова – 48 человек, в 5-й больнице в Уфе – 37 человек, в РКИБ Уфы – 29 человек, в Демском госпитале – 22 человек, в ГКБ№10 в Уфе —12, в ГКБ №13 Уфы —9.

Что касается других городов, то в Салаватской больнице – 31 пациент, в Кумертау – 29 пациентов, в Чишминской ЦРБ – 26 человек, в Верхне-Татышлинской и Белебеевской ЦРБ – по 15, в Ишимбайской больнице – 14, в Белорецке – 13, в Месягутовской и Исянгуловской больницах — по 11, в Верхнеяркеевской, Бирской и Октябрьской больнице №1 — по 10.

По семь человек лечатся в Туймазах, Баймаке и Стерлитамаке, в Сибае, Кигинском районе и Акъярской больнице – по 6 человек, в Дюртюлинской, Учалинской и Стерлитамакской больнице №1 – по 5 человек, 4 пациента - в Янаульской больнице, а в Мелеузовской, Мишкинской и Кушнаренковской – по 3. Еще 26 больных лечатся в остальных медучреждениях республики

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#Общество#Новости#Карантин
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