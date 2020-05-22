Сдача ЕГЭ в школах Башкирии пройдет в условиях строжайшей дезинфекции

- Мы отказываемся в этом году от линеек, которые всегда предваряли каждый день экзамена, учении будут аудиторно заходить в учебные заведения по отдельности, по отдельному графику, - пояснил Айбулат Хажин. - Кроме того, будет проводиться дезобработка школьных автобусов, на коорых наши дети приедутна экзамен, причем дезобработка будет проводиться как до доставки детей, так и после.