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Posted 22 мая 2020, 11:29

Published 22 мая 2020, 11:29

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Сдача ЕГЭ в школах Башкирии пройдет в условиях строжайшей дезинфекции

22 мая 2020, 11:29
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о порядке проведения Единого госэкзамена для выпускников школ.

Сегодня, 22 мая, министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге рассказал о том, как пройдет сдача ЕГЭ в республике в условиях угрозы распространения коронавируса.

По его словам, будут предпринятые строжайшие меры безопасности, каасающиеся дезинфекции мест сдачи экзаменов. Стоимость всех дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски, санитайзеры и т.д., полностью просчитана. В частности, при этом учтено, что маски стлеудет менять каждый два часа, поэтому будет обеспечен их запас.

Будет также организована дезобработка всех помещений, на входе участникам сдачи ЕГЭ должны замерять температуру тела.

- Мы отказываемся в этом году от линеек, которые всегда предваряли каждый день экзамена, учении будут аудиторно заходить в учебные заведения по отдельности, по отдельному графику, - пояснил Айбулат Хажин. - Кроме того, будет проводиться дезобработка школьных автобусов, на коорых наши дети приедутна экзамен, причем дезобработка будет проводиться как до доставки детей, так и после.

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#Общество#Новости#ЕГЭ
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