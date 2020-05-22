Сдача ЕГЭ в школах Башкирии пройдет в условиях строжайшей дезинфекции

Posted 22 мая 2020, 11:29
Published 22 мая 2020, 11:29
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
Сегодня, 22 мая, министр образования Башкирии Айбулат Хажин на брифинге рассказал о том, как пройдет сдача ЕГЭ в республике в условиях угрозы распространения коронавируса.
По его словам, будут предпринятые строжайшие меры безопасности, каасающиеся дезинфекции мест сдачи экзаменов. Стоимость всех дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски, санитайзеры и т.д., полностью просчитана. В частности, при этом учтено, что маски стлеудет менять каждый два часа, поэтому будет обеспечен их запас.
Будет также организована дезобработка всех помещений, на входе участникам сдачи ЕГЭ должны замерять температуру тела.
- Мы отказываемся в этом году от линеек, которые всегда предваряли каждый день экзамена, учении будут аудиторно заходить в учебные заведения по отдельности, по отдельному графику, - пояснил Айбулат Хажин. - Кроме того, будет проводиться дезобработка школьных автобусов, на коорых наши дети приедутна экзамен, причем дезобработка будет проводиться как до доставки детей, так и после.