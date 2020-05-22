Сбербанк в Башкирии выдал ипотечных кредитов по ставке 6,1% на сумму 419 млн рублей

В рамках программы оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке в Республике Башкортостан можно на сумму до 3 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Оформить ипотеку по новой программе можно не выходя из дома — это легко сделать на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении.