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Posted 22 мая 2020, 10:36

Published 22 мая 2020, 10:36

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Сбербанк в Башкирии выдал ипотечных кредитов по ставке 6,1% на сумму 419 млн рублей

22 мая 2020, 10:36
Программа начала действовать 21 апреля 2020 года и продлится до 1 ноября 2020 года.

21 мая 2020 года, Уфа - Сбербанк в Башкирии выдал свыше 230 ипотечных кредитов по программе "Господдержка 2020" по льготной ставке 6,1% на сумму 419 млн рублей. Программа начала действовать 21 апреля 2020 года и продлится до 1 ноября 2020 года.

В рамках программы оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке в Республике Башкортостан можно на сумму до 3 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Оформить ипотеку по новой программе можно не выходя из дома — это легко сделать на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении.

"Стандартная процентная ставка по этой программе - 6,4%, клиентам Сбербанка кредит с господдержкой доступен по ставке 6,1% благодаря специальной акции - совершение сделки с помощью сервиса "электронная регистрация", - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru".

Акция распространяется не только на кредиты с господдержкой. Она позволяет снизить ставку по любому ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Воспользоваться ею можно до 30 июня 2020 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

  • Квартира в новостройке — от 5,9% годовых
  • Квартира на вторичном рынке — от 7,8% годовых
  • Ставка для семей с детьми — 4,7% годовых
  • Ставка по программе «Господдержка 2020» — 6,1% годовых.

Более подробную информацию об ипотечных программах и акции можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru

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#Экономика#Новости#Ипотека
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