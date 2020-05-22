Сбербанк в Башкирии выдал ипотечных кредитов по ставке 6,1% на сумму 419 млн рублей

Posted 22 мая 2020, 10:36
Published 22 мая 2020, 10:36
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
21 мая 2020 года, Уфа - Сбербанк в Башкирии выдал свыше 230 ипотечных кредитов по программе "Господдержка 2020" по льготной ставке 6,1% на сумму 419 млн рублей. Программа начала действовать 21 апреля 2020 года и продлится до 1 ноября 2020 года.
В рамках программы оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке в Республике Башкортостан можно на сумму до 3 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет. Оформить ипотеку по новой программе можно не выходя из дома — это легко сделать на сайте DomClick.ru или в мобильном приложении.
"Стандартная процентная ставка по этой программе - 6,4%, клиентам Сбербанка кредит с господдержкой доступен по ставке 6,1% благодаря специальной акции - совершение сделки с помощью сервиса "электронная регистрация", - отметил Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru".
Акция распространяется не только на кредиты с господдержкой. Она позволяет снизить ставку по любому ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация». Воспользоваться ею можно до 30 июня 2020 года.
Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:
Более подробную информацию об ипотечных программах и акции можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru