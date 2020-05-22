S7 Airlines пустит прямой рейс между Новосибирском и Оренбургом

Posted 22 мая 2020, 11:12
Published 22 мая 2020, 11:12
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
Отмечается, что из новосибирского аэропорта Толмачево самолет будет вылетать в 19 часов 35 минут. Через 1 час 15 минут он приземлится в Оренбурге. Обратный вылет будет осуществляться в 21 час 40 минут. Пассажиры приземлятся в новосибирском аэропорту в 2 часа 40 минут.
Перевозка по данному рейсу будет осуществляться на самолетах Embraer 170, рассчитанных на 78 человек. В салоне планируется проводить регулярную дезинфекцию, а после приземления - проветривание. В аптечках на борту будет запас медицинских масок.