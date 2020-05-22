mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 2020, 11:12

Published 22 мая 2020, 11:12

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

S7 Airlines пустит прямой рейс между Новосибирском и Оренбургом

22 мая 2020, 11:12
Компания S7 Airlines запустит прямой рейс, который свяжет Оренбург и Новосибирск. Вылеты начнутся с 3 июня.

Регулярные рейсы между городами будут действовать по воскресеньям и средам, сообщает infox.ru.

Отмечается, что из новосибирского аэропорта Толмачево самолет будет вылетать в 19 часов 35 минут. Через 1 час 15 минут он приземлится в Оренбурге. Обратный вылет будет осуществляться в 21 час 40 минут. Пассажиры приземлятся в новосибирском аэропорту в 2 часа 40 минут.

Перевозка по данному рейсу будет осуществляться на самолетах Embraer 170, рассчитанных на 78 человек. В салоне планируется проводить регулярную дезинфекцию, а после приземления - проветривание. В аптечках на борту будет запас медицинских масок.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика