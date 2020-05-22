S7 Airlines пустит прямой рейс между Новосибирском и Оренбургом

Отмечается, что из новосибирского аэропорта Толмачево самолет будет вылетать в 19 часов 35 минут. Через 1 час 15 минут он приземлится в Оренбурге. Обратный вылет будет осуществляться в 21 час 40 минут. Пассажиры приземлятся в новосибирском аэропорту в 2 часа 40 минут.