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Posted 22 мая 2020, 06:00

Published 22 мая 2020, 06:00

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Лица Победы. Нил Морозов: Несмотря на ранение, доставил приказ вовремя

22 мая 2020, 06:00
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Морозов Нил Гаврилович. 1925 года рождения

Из наградных документов:

«Награжден медалью «За отвагу» за то, что он в боях на Пултуском направлении действовал мужественно и смело. Работая связным с батареей, обеспечил беспрерывную связь командира батареи с НП. Выполняя приказ командира батареи выдвинуть самоходную установку на огневую позицию, был ранен, но, несмотря на ранение, доставил приказ вовремя, и самоходная установка своевременно заняла ОП. Из личного оружия товарищ Морозов убил 4 немецких солдат.

С начала наступательных операций против японских империалистов с августа 1945 года товарищ Морозов, работая радистом на радиостанции 69 полка, в трудных условиях горно-лесистой местности под обстрелом противника, рискуя жизнью, обеспечивал бесперебойную радиосвязь командира полка с командиром дивизии.

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».

Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.

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