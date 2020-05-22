mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 2020, 12:56

Published 22 мая 2020, 12:56

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Благотворитель выделил 5 млн рублей для волонтеров и врачей Башкирии

22 мая 2020, 12:56
Фонд Тимченко выделил 5 млн рублей на помощь в борьбе с коронавирусом. Деньги пойдут врачам, волонтерам и некоммерческим организациям.

4,2 млн рублей было направлено, чтобы обеспечить самоизоляцию 150 медицинским работникам, которые не могут самоизолироваться отдельно от своей семьи. Врачам оплатят трехразовое питание и проживание в санаториях, которые сейчас перепрофилированы в обсерваторы.

Планируется также выделить 300 тысяч рублей 100 волонтерам и социальным работникам, которые были задействованы в борьбе с коронавирусом.

Также планируется поддержать десять НКО, которые работали с семьями в разгар самоизоляции. Каждой будет выделено 50 тысяч рублей.

Дополнительно региону выделят 20 тысяч костюмов для медицинских работников. Все они поступят уже 26 мая.

Материалы по теме
VK Fest соберёт деньги на помощь больницам и жертвам домашнего насилияВласти Перми выяснят отношение горожан к себе с помощью исследованияВолонтерские центры оказали помощь более 1,5 миллионам человек
#Общество#Новости#Помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика