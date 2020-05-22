Благотворитель выделил 5 млн рублей для волонтеров и врачей Башкирии

Posted 22 мая 2020, 12:56
Published 22 мая 2020, 12:56
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
4,2 млн рублей было направлено, чтобы обеспечить самоизоляцию 150 медицинским работникам, которые не могут самоизолироваться отдельно от своей семьи. Врачам оплатят трехразовое питание и проживание в санаториях, которые сейчас перепрофилированы в обсерваторы.
Планируется также выделить 300 тысяч рублей 100 волонтерам и социальным работникам, которые были задействованы в борьбе с коронавирусом.
Также планируется поддержать десять НКО, которые работали с семьями в разгар самоизоляции. Каждой будет выделено 50 тысяч рублей.
Дополнительно региону выделят 20 тысяч костюмов для медицинских работников. Все они поступят уже 26 мая.