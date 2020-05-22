Благотворитель выделил 5 млн рублей для волонтеров и врачей Башкирии

4,2 млн рублей было направлено, чтобы обеспечить самоизоляцию 150 медицинским работникам, которые не могут самоизолироваться отдельно от своей семьи. Врачам оплатят трехразовое питание и проживание в санаториях, которые сейчас перепрофилированы в обсерваторы.