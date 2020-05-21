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Posted 21 мая 2020, 06:46

Published 21 мая 2020, 06:46

Modified 17 октября 2022, 20:47

Updated 17 октября 2022, 20:47

Заместителя главврача РКБ в Уфе осудят за халатность, из-за которой погибла пациентка

21 мая 2020, 06:46
Следком сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении заместителя главного врача РКБ имени Куватова Марины Мухамадиевой.

Накануне, 20 мая, стало известно, что региональное управление следкома завершило расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача РКБ имени Куватова Марины Мухамадиевой, курировавшей гинекологическое отделение.

Как следует из материалов дела, смертельный случай, который лег в основу обвинения, произошел ровно год назад, 19 мая 2019 года. В тот день погибла 42-летняя жительница Нефтекамска Наталья Каримова, которая была беременна.

Женщина была доставлена из Нефтекамска в Уфу, чтобы столичные врачи помогли в ее сложном случае. Однако вместо этого пациентке практически отказали в оказании помощи. Когда выяснилось, что ребенок Натальи умер в утробе матери, вместо того, чтобы изъять его и провести все необходимые манипуляции для спасения Натальи, Марина Мухамадиева дала указание отправить женщину обратно в Нефтекамск.

Следствие полагает, что она поступила таким образом, чтобы не ухудшать показатели перинатальной смертности РКБ.

Дорога до Нефтекамска заняла несколько часов, за это время у Натальи началось заражение крови и она скончалась вскоре после прибытия в местную больницу от последствий септического шока.

Проведенная после ее смерти комиссионная судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что женщину можно было спасти, если бы ей своевременно оказали медицинскую помощь в РКБ имени Куватова.

При этом обвиняемая Марина Мухамадиева своей вины в происшедшем не признает.

Как уточнили в следкоме, после утверждения обвинения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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