Заместителя главврача РКБ в Уфе осудят за халатность, из-за которой погибла пациентка

Posted 21 мая 2020, 06:46
Published 21 мая 2020, 06:46
Modified 17 октября 2022, 20:47
Updated 17 октября 2022, 20:47
Накануне, 20 мая, стало известно, что региональное управление следкома завершило расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача РКБ имени Куватова Марины Мухамадиевой, курировавшей гинекологическое отделение.
Как следует из материалов дела, смертельный случай, который лег в основу обвинения, произошел ровно год назад, 19 мая 2019 года. В тот день погибла 42-летняя жительница Нефтекамска Наталья Каримова, которая была беременна.
Женщина была доставлена из Нефтекамска в Уфу, чтобы столичные врачи помогли в ее сложном случае. Однако вместо этого пациентке практически отказали в оказании помощи. Когда выяснилось, что ребенок Натальи умер в утробе матери, вместо того, чтобы изъять его и провести все необходимые манипуляции для спасения Натальи, Марина Мухамадиева дала указание отправить женщину обратно в Нефтекамск.
Следствие полагает, что она поступила таким образом, чтобы не ухудшать показатели перинатальной смертности РКБ.
Дорога до Нефтекамска заняла несколько часов, за это время у Натальи началось заражение крови и она скончалась вскоре после прибытия в местную больницу от последствий септического шока.
Проведенная после ее смерти комиссионная судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что женщину можно было спасти, если бы ей своевременно оказали медицинскую помощь в РКБ имени Куватова.
При этом обвиняемая Марина Мухамадиева своей вины в происшедшем не признает.
Как уточнили в следкоме, после утверждения обвинения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Медиакорсеть следит за ситуацией.