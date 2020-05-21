Заместителя главврача РКБ в Уфе осудят за халатность, из-за которой погибла пациентка

Женщина была доставлена из Нефтекамска в Уфу, чтобы столичные врачи помогли в ее сложном случае. Однако вместо этого пациентке практически отказали в оказании помощи. Когда выяснилось, что ребенок Натальи умер в утробе матери, вместо того, чтобы изъять его и провести все необходимые манипуляции для спасения Натальи, Марина Мухамадиева дала указание отправить женщину обратно в Нефтекамск.