В Башкирии 24-летнему парню нужна кровь после страшной аварии

Posted 21 мая 2020, 14:10
Published 21 мая 2020, 14:10
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
Авария, в которой пострадал Илья, произошла 19 мая в Уфе. По информации ГИБДД, столкновение произошло около 23:00 на Зорге между «Ниссан Жук» и ВАЗ-2107.
Молодой парень находился, по информации Горобзор.ру, за рулем автомобиля «Ниссан Жук». Подробности происшествия опущены.
Близкие пострадавшего просят всех, кто может сдать кровь. Сдать ее можно на Станции переливания крови на Батырской 41/1, назвав имя и фамилию Ильи. В ГИБДД по Уфе, в свою очередь, просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 2793336, 89870976291. Конфиденциальность гарантируется.