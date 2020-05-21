В Башкирии 24-летнему парню нужна кровь после страшной аварии

Близкие пострадавшего просят всех, кто может сдать кровь. Сдать ее можно на Станции переливания крови на Батырской 41/1, назвав имя и фамилию Ильи. В ГИБДД по Уфе, в свою очередь, просят всех, кто стал свидетелем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, позвонить по телефонам: 2793336, 89870976291. Конфиденциальность гарантируется.