Территория особой радости: в Башкирии пройдет большая проверка после ДТП с депутатом

— Я раньше читал в СМИ про такие поступки, когда депутат или член «Единой России» сбежал с места ДТП. Думал, что у нас такого не случится. И вот. пожалуйста, — высказался Радий Хабиров. — Прошу быть строже при приеме в ряды партии, чтобы такое по возможности больше не повторялось.