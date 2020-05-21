Территория особой радости: в Башкирии пройдет большая проверка после ДТП с депутатом

Posted 21 мая 2020, 09:02
Published 21 мая 2020, 09:02
Modified 17 октября 2022, 20:48
Updated 17 октября 2022, 20:48
Сегодня, 21 мая, на совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров прокомментировал вчерашнее ДТП с участием депутата местного совета и бывшего члена партии «Единая Россия» Хамита Файзрахманова.
Напомним, Файзрахманов, двигаясь на большой скорости на своем джипе, врезался в иномарку, которой управляла молодая девушка. При этом депутат сбежал с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей автомобилистке. По неподтвержденным пока данным, он мог быть не трезв. ДТП произошло в Аскинском районе Башкирии.
— Сбежал, уже значит, виновен, — подчеркнул Радий Хабиров. — В то время, когда тысячи ребят работают, таскают продукты для нуждающихся, нашелся человек, который нас всех очернил своим поступком. Очищаться от таких сразу!
Радий Хабиров также отметил, что, по его сведениям, Хамит Файзрахманов «подмял под себя всех» в сельсовете, депутатом которого является. Глава республики поручил отправить туда проверку и выяснить, что на самом деле творится на этой, как он выразился, «территории особой радости».
— Я раньше читал в СМИ про такие поступки, когда депутат или член «Единой России» сбежал с места ДТП. Думал, что у нас такого не случится. И вот. пожалуйста, — высказался Радий Хабиров. — Прошу быть строже при приеме в ряды партии, чтобы такое по возможности больше не повторялось.