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Posted 21 мая 2020, 08:10

Published 21 мая 2020, 08:10

Modified 17 октября 2022, 20:47

Updated 17 октября 2022, 20:47

«Мрази рогатые»: писатель Минаев прошелся по скандальной работнице приюта из Уфы

21 мая 2020, 08:10
Сюжет
Дети
Сергей Минаев в видеообзора прошелся с жесткой критикой по воспитательнице социального приюта в Уфе, которая унижала детей.

Писатель в видеообзоре о воспитательнице высказался очень нелестно. Минаев на своем ютуб-канале заявил, что эта девушка «просто идиотка», у которой в голове «манная каша»

«Тут вопрос один – а кто эти мрази рогатые, которые у нас идут работать в приюты? Как их отбирают? Какие-то тесты, может, психологические проводят. Это монолог имбецила. У нее в голове манная каша. Просто идиотка», — говорится в обращении Сергея Минаева.

Напомним, 22-летняя девушк снимала детей на видео в прямом эфире, оскорбляла их и заставляла бить друг друга. На допросе девушка подробно рассказала следователю о каждом из вышеупомянутых эпизодов, при этом обронив фразу, что все ее действия «казались ей смешными».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а руководству учреждения, которое наняло на работу девушку без должного образования, предстоит ответить сотрудникам прокуратуры и следственного комитета.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Дети#Дети-инвалиды#Дети-сироты
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