«Мрази рогатые»: писатель Минаев прошелся по скандальной работнице приюта из Уфы

«Тут вопрос один – а кто эти мрази рогатые, которые у нас идут работать в приюты? Как их отбирают? Какие-то тесты, может, психологические проводят. Это монолог имбецила. У нее в голове манная каша. Просто идиотка», — говорится в обращении Сергея Минаева.