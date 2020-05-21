«Мрази рогатые»: писатель Минаев прошелся по скандальной работнице приюта из Уфы

Posted 21 мая 2020, 08:10
Published 21 мая 2020, 08:10
Modified 17 октября 2022, 20:47
Updated 17 октября 2022, 20:47
Писатель в видеообзоре о воспитательнице высказался очень нелестно. Минаев на своем ютуб-канале заявил, что эта девушка «просто идиотка», у которой в голове «манная каша»
«Тут вопрос один – а кто эти мрази рогатые, которые у нас идут работать в приюты? Как их отбирают? Какие-то тесты, может, психологические проводят. Это монолог имбецила. У нее в голове манная каша. Просто идиотка», — говорится в обращении Сергея Минаева.
Напомним, 22-летняя девушк снимала детей на видео в прямом эфире, оскорбляла их и заставляла бить друг друга. На допросе девушка подробно рассказала следователю о каждом из вышеупомянутых эпизодов, при этом обронив фразу, что все ее действия «казались ей смешными».
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а руководству учреждения, которое наняло на работу девушку без должного образования, предстоит ответить сотрудникам прокуратуры и следственного комитета.