Глава Башкирии категорически запретил мусульманам праздновать Уразу в мечетях

- Тогда православные отозвались и очень ответственно подошли. И мы не имели никаких вспышек после Пасхи. При этом хочу отметить, в тех регионах, где допустили скопление людей во время Пасхи, получили вспышку коронавируса. Для мусульман Ураза – старая древняя традиция, которая зародилась более 1300 лет назад. Поэтому я попрошу глав муниципалитетов очень ответственно к этому подойти. Прошу вас встретиться с духовными лицами на местах и поговорить с ними, чтобы категорически не допустить скопление людей. Потому что обязательно попытаются прийти в мечети. Нельзя допускать, чтобы люди собирались в мечетях. Нельзя допускать, чтобы люди собирались и накрывали огромные столы по традиции и заражали друг друга. Иначе мы получим всплеск, - отметил глава региона.