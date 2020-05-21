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Posted 21 мая 2020, 08:32

Published 21 мая 2020, 08:32

Modified 17 октября 2022, 20:48

Updated 17 октября 2022, 20:48

Глава Башкирии категорически запретил мусульманам праздновать Уразу в мечетях

21 мая 2020, 08:32
Сюжет
Коронавирус 2021
Об этом Радий Хабиров рассказал на сегодняшнем совещании в правительстве республики.

С вечера 23 мая до вечера 24 мая мусульмане всего мира отмечают один из самых важных исламских праздников – Ураза-байрам. Как правило, в этот день верующие республики посещают мечети, читают коллективные намазы, а затем празднуют в кругу близких, родственников и друзей. Однако нынешняя пандемия коронавируса внесла изменения в празднование Уразы в этом году. Об этом на сегодняшнем совещании рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. Он напомнил, что во время Пасхи был успешный опыт проведения онлайн-мероприятий и проповедей во время христианской Пасхи и посоветовал мусульманам перенять опыт.

- Тогда православные отозвались и очень ответственно подошли. И мы не имели никаких вспышек после Пасхи. При этом хочу отметить, в тех регионах, где допустили скопление людей во время Пасхи, получили вспышку коронавируса. Для мусульман Ураза – старая древняя традиция, которая зародилась более 1300 лет назад. Поэтому я попрошу глав муниципалитетов очень ответственно к этому подойти. Прошу вас встретиться с духовными лицами на местах и поговорить с ними, чтобы категорически не допустить скопление людей. Потому что обязательно попытаются прийти в мечети. Нельзя допускать, чтобы люди собирались в мечетях. Нельзя допускать, чтобы люди собирались и накрывали огромные столы по традиции и заражали друг друга. Иначе мы получим всплеск, - отметил глава региона.

В беседе с корреспондентом Медиакорсети муфтий Духовного управления мусульман региона Айнур Биргалин подтвердил, что в эти дни мечети не будут работать. По его словам, мечети, которые допустят скопление людей будут оштрафованы.

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#Минзаля Аскарова#Общество#Коронавирус 2021#Новости
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