Власти Тюменской области объявили дату открытия ТЦ и предприятий общепита

Он добавил, что сегодня в регионе могут работать мебельные магазины с площадью до 400 квадратных метров. При этом в торговом зале должен быть отдельный вход с улицы. Сейчас в ТЦ также работают продовольственные магазины и магазины одежды, удовлетворяющие данным требованиям.