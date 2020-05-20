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Posted 20 мая 2020, 13:49

Published 20 мая 2020, 13:49

Modified 10 ноября 2022, 19:19

Updated 10 ноября 2022, 19:19

Власти Тюменской области объявили дату открытия ТЦ и предприятий общепита

20 мая 2020, 13:49
Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что ТЦ, предприятия общепита, спортивные центры и детские учреждения смогут открыться после 31 мая.

Он пояснил, что это произойдет в ходе третьего этапа отмены ограничений, сообщает infox.ru.

Пантелеев подчеркнул, что в случае сохранения текущих показателей заболеваемости коронавирусом власти смогут перейти ко второму, а затем - к третьему этапам.

Он добавил, что сегодня в регионе могут работать мебельные магазины с площадью до 400 квадратных метров. При этом в торговом зале должен быть отдельный вход с улицы. Сейчас в ТЦ также работают продовольственные магазины и магазины одежды, удовлетворяющие данным требованиям.

На втором этапе будет разрешена работа торговых залов площадью до 800 метров, добавил замгубернатора региона.

#Ольга Земскова#Политика#Новости
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