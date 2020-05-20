Власти Тюменской области объявили дату открытия ТЦ и предприятий общепита

Posted 20 мая 2020, 13:49
Published 20 мая 2020, 13:49
Modified 10 ноября 2022, 19:19
Updated 10 ноября 2022, 19:19
Пантелеев подчеркнул, что в случае сохранения текущих показателей заболеваемости коронавирусом власти смогут перейти ко второму, а затем - к третьему этапам.
Он добавил, что сегодня в регионе могут работать мебельные магазины с площадью до 400 квадратных метров. При этом в торговом зале должен быть отдельный вход с улицы. Сейчас в ТЦ также работают продовольственные магазины и магазины одежды, удовлетворяющие данным требованиям.
На втором этапе будет разрешена работа торговых залов площадью до 800 метров, добавил замгубернатора региона.