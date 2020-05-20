В Биробиджане мост через Биру закроют на два дня

Posted 20 мая 2020, 09:50
Published 20 мая 2020, 09:50
Modified 17 октября 2022, 20:46
Updated 17 октября 2022, 20:46
По словам главы города Александра Головатого, специалисты проведут ямочный ремонт, так как провести полноценную реконструкцию сооружения пока невозможно, пишет газета “Известия”.
Подчеркивается, что в прошлом году администрация города устроила аукцион по реконструкции моста. Однако компания-подрядчик найдена не была. Позднее появилась информация о неточности в проектной документации. Планировалось устранить нарушения и продолжить реконструкцию в 2020 году. На данный момент все бумаги переданы на госэкспертизу.
В планах администрации Биробиджана начать реконструкцию во второй половине текущего года. Ситуация с мостом находится на личном контроле врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.