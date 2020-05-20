В Биробиджане мост через Биру закроют на два дня

Подчеркивается, что в прошлом году администрация города устроила аукцион по реконструкции моста. Однако компания-подрядчик найдена не была. Позднее появилась информация о неточности в проектной документации. Планировалось устранить нарушения и продолжить реконструкцию в 2020 году. На данный момент все бумаги переданы на госэкспертизу.