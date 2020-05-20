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Posted 20 мая 2020, 09:50

Published 20 мая 2020, 09:50

Modified 17 октября 2022, 20:46

Updated 17 октября 2022, 20:46

В Биробиджане мост через Биру закроют на два дня

20 мая 2020, 09:50
На территории Биробиджана в период с 8:00 23 мая по 20:00 24 мая не будет движения по мосту через реку Биру. Там будет проводиться ремонт асфальтного покрытия.

По словам главы города Александра Головатого, специалисты проведут ямочный ремонт, так как провести полноценную реконструкцию сооружения пока невозможно, пишет газета “Известия”.

Подчеркивается, что в прошлом году администрация города устроила аукцион по реконструкции моста. Однако компания-подрядчик найдена не была. Позднее появилась информация о неточности в проектной документации. Планировалось устранить нарушения и продолжить реконструкцию в 2020 году. На данный момент все бумаги переданы на госэкспертизу.

В планах администрации Биробиджана начать реконструкцию во второй половине текущего года. Ситуация с мостом находится на личном контроле врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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