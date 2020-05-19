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Posted 19 мая 2020, 07:34

Published 19 мая 2020, 07:34

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

ТПП Башкирии открывает предпринимателям новые пути на международный рынок

19 мая 2020, 07:34
Как сообщил президент ТПП Башкирии Тимур Хакимов, наладить деловые связи с Европой и Азией теперь станет проще.

Торгово-промышленная палата РБ запустила новый проект, который однозначно заинтересует малый и средний бизнес, нацеленный на развитие и рост. Интернет-площадка WorldTrade расширяет экспортные возможности: предприниматели Башкирии получат дополнительный канал для реализации своей продукции за рубеж.

В чем суть? На одном электронном ресурсе собрана вся актуальная информация о различных торгах, проводимых в Европе, данные собираются с официальных тендерных площадок и предоставляются из ТПП РФ.

Материал на сайте представлен на русском языке. Международный департамент ТПП РБ переводит материалы с иностранного языка собственными силами. А вот для того, чтобы изучить спрос на заграничном рынке, оценить собственные возможности для экспорта и проанализировать целесообразность выхода на международный уровень, предпринимателям все-таки потребуется знание иностранных языков. Но если это проблема, ТПП РБ может предоставить профессионального переводчика.

И это далеко не все плюсы данной площадки.

- Проект призван оказать содействие предприятиям в продвижении товаров, работ или услуг за рубежом путем содействия в участии в международных тендерах, проводимых государственными институтами и коммерческими организациями, - рассказывает президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов. - WorldTrade облегчает поиск информации о тендерах, здесь же участники могут получить консультации экспертов Палаты и рассчитывать на комплексную поддержку: начиная со стадии регистрации, подачи заявок, и в дальнейшем – на сопровождение внешнеторговых сделок, к примеру, получать помощь по вопросам таможенного администрирования, и так далее.

Кстати, участникам проекта нет необходимости постоянно вручную мониторить сайт – можно оформить подписку на рассылку ТПП РБ, чтобы регулярно получать новости о международных торгах. Это позволит быть в курсе событий и вовремя реагировать на наиболее интересные.

А здесь вы можете посмотреть сами, как все устроено.

Для тех амбициозных бизнесменов, которым мало Европы, открыты и другие возможности. Одна из них - поиск выгодных партнеров и налаживание коммерческих связей с предпринимателями Азии, Австралии, Южной Америки и другими участниками, которые являются нашими коллегами ТПП стран АТЕС.

- Россия является полноправным участником системы использования карт для деловых поездок в страны-участницы форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», - поясняет глава ТПП РБ Тимур Хакимов. – Если говорить предметно: предприниматели, получившие карту АТЭС, могут осуществлять регулярные деловые поездки в страны содружества - без виз и неограниченное количество раз. Кроме того, обладатели такой бизнес-карты имеют право приоритетного прохода паспортного контроля в международных аэропортах стран-участниц АТЭС через специальные пункты пограничного контроля. Экономия времени и нервов – это тоже немаловажно.

Какие страны можно посещать с такой картой? Все, которые являются участниками форума АТЭС, на данный момент это 18 стран: Австралия, Вьетнам, Гонконг (Китай), Индонезия, Китай, китайский Тайвань, Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Чили, Япония. Отметим, что США и Канада являются временными членами системы.

А теперь пройдемся по существу: кто может получить такую карту и куда обращаться? Карты для поездок в страны форума АТЭС российским бизнесменам выдает Министерство иностранных дел РФ, обратиться могут как индивидуальные предприниматели, так и представители юридических лиц. Но обязательное условие – заявка на получение карты АТЭС которая предоставляется в Торгово-промышленную палату РБ (разумеется, если мы говорим о Башкирии).

- Каких-то особых условий нет, - отмечает президент ТПП Республики Башкортостан. - На рекомендацию нашего Союза может рассчитывать несудимый добросовестный предприниматель, деятельность которого связана с совершением деловых поездок в страны-участницы форума АТЭС.

Карта внешне похожа на водительские права – пластиковая карточка с вашей фотографией. Выдается такой документ на срок до 5 лет и является действительным только при наличии указанного в ней заграничного паспорта.

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#Экономика#Новости#Сотрудничество
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