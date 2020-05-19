ТПП Башкирии открывает предпринимателям новые пути на международный рынок

А теперь пройдемся по существу: кто может получить такую карту и куда обращаться? Карты для поездок в страны форума АТЭС российским бизнесменам выдает Министерство иностранных дел РФ, обратиться могут как индивидуальные предприниматели, так и представители юридических лиц. Но обязательное условие – заявка на получение карты АТЭС которая предоставляется в Торгово-промышленную палату РБ (разумеется, если мы говорим о Башкирии).