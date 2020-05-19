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Posted 19 мая 2020, 06:00

Published 19 мая 2020, 06:00

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Лица Победы. Виктор Попов: Несмотря на ранение, командовал взводом, отбил две атаки

19 мая 2020, 06:00
Продолжаем совместный проект Медиакорсети и движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан», посвященный 75-летию Великой Победы.

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Попов Виктор Алексеевич. 1923 года рождения

Из наградных документов:

«Товарищ Попов на фронте в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками с первых дней Отечественной войны. Имеет 3 ранения. Своими личным примером храбрости он воспитывает в своих бойцах ненависть к немецкому фашизму.

Своим минометным взводом товарищ Попов имеет на счету до 300 убитых и раненых немцев, уничтожено до 20 вражеских огневых точек.

Сам товарищ Попов своим личным примером вдохновлял бойцов на подвиги и к наступательному порыву. Лично им из винтовки уничтожено 5 немцев.

В октябре 1942 года в бою под Зайцевой горой, несмотря на ранение, не оставил поля боя, а продолжал вести командование своим минометным взводом, в результате чего было отбито 2 немецких контратаки и враг понес большие потери. За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».

Следите за нашими публикациями в рубрике «75 лет Победы».

Если вы хотите присоединиться к«Волонтерам Победы» или помочь им, связаться с ними можно через группу ВКонтакте.

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#Общество#Новости#9 Мая
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