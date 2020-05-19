Лица Победы. Виктор Попов: Несмотря на ранение, командовал взводом, отбил две атаки

Posted 19 мая 2020, 06:00
Published 19 мая 2020, 06:00
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.
Попов Виктор Алексеевич. 1923 года рождения
Из наградных документов:
«Товарищ Попов на фронте в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками с первых дней Отечественной войны. Имеет 3 ранения. Своими личным примером храбрости он воспитывает в своих бойцах ненависть к немецкому фашизму.
Своим минометным взводом товарищ Попов имеет на счету до 300 убитых и раненых немцев, уничтожено до 20 вражеских огневых точек.
Сам товарищ Попов своим личным примером вдохновлял бойцов на подвиги и к наступательному порыву. Лично им из винтовки уничтожено 5 немцев.
В октябре 1942 года в бою под Зайцевой горой, несмотря на ранение, не оставил поля боя, а продолжал вести командование своим минометным взводом, в результате чего было отбито 2 немецких контратаки и враг понес большие потери. За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».
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