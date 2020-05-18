В Башкирии водители троллейбусов пожаловались Радию Хабирову на высыпания из-за масок

Posted 18 мая 2020, 07:07
Published 18 мая 2020, 07:07
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Жалобу Хабирову написала шофер троллейбуса из Стерлитамака Зинаида Маркелова. 17 мая он написала комментарий под одним из постов, где сообщила, что масочный режим влияет на здоровье.
По словам Зинаиды, из-за многочасового ношения масок и перчаток появились кожные высыпания, есть также и проблемы с дыханием. Она написала, что это тяжело дышать своим же углекислым газом, тем более в жару.
«Я работаю в раздельной кабине, и мой руль никто не трогает. Сами попробуйте поработать 12 часов во всем этом», – написала Зинаида.
Власти Башкирии отреагировали на комментарий женщины, сотрудник администрации ответил, что ее обращение принято и они подготовят ответ.
Масочный режим, напомним, действует по инициативе Хабирова в регионе с 4 мая. С 13 мая за отсутствие масок и перчаток могут серьезно оштрафовать.