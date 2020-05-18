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Posted 18 мая 2020, 07:07

Published 18 мая 2020, 07:07

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии водители троллейбусов пожаловались Радию Хабирову на высыпания из-за масок

В Башкирии водители троллейбусов пожаловались Радию Хабирову на высыпания из-за масок

18 мая 2020, 07:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Введенный главой масочный режим отрицательно повлиял на здоровье водителей. На странице главы появилась жалоба.

Жалобу Хабирову написала шофер троллейбуса из Стерлитамака Зинаида Маркелова. 17 мая он написала комментарий под одним из постов, где сообщила, что масочный режим влияет на здоровье.

По словам Зинаиды, из-за многочасового ношения масок и перчаток появились кожные высыпания, есть также и проблемы с дыханием. Она написала, что это тяжело дышать своим же углекислым газом, тем более в жару.

«Я работаю в раздельной кабине, и мой руль никто не трогает. Сами попробуйте поработать 12 часов во всем этом», – написала Зинаида.

Власти Башкирии отреагировали на комментарий женщины, сотрудник администрации ответил, что ее обращение принято и они подготовят ответ.

Масочный режим, напомним, действует по инициативе Хабирова в регионе с 4 мая. С 13 мая за отсутствие масок и перчаток могут серьезно оштрафовать.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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