В Башкирии в четырех районах очень плохие показатели по ямочному ремонту

Со слов Алана Марзаева, есть четыре района в республике, где или вообще не приступили к этим работам, или выполнили не более пяти процентов — это Иглинский, Илишевский, Баймакский и Калтасинский районы. В то же время Марзаев заверил, что в этих районах недоработки будут устранены полностью до 15 июня.