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Posted 18 мая 2020, 10:42

Published 18 мая 2020, 10:42

Modified 17 октября 2022, 20:45

Updated 17 октября 2022, 20:45

В Башкирии в четырех районах очень плохие показатели по ямочному ремонту

В Башкирии в четырех районах очень плохие показатели по ямочному ремонту

18 мая 2020, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщили, что причина плохих показателей в том, что ямы еще «не оцифрованы».

Глава госкомитета по транспортному и дорожному хозяйству Алан Марзаев сообщил, что в республике ямочный ремонт завершился на 50 процентов по состоянию на 15 мая. Окончание работ запланировано на 15 июня.

Со слов Алана Марзаева, есть четыре района в республике, где или вообще не приступили к этим работам, или выполнили не более пяти процентов — это Иглинский, Илишевский, Баймакский и Калтасинский районы. В то же время Марзаев заверил, что в этих районах недоработки будут устранены полностью до 15 июня.

По состоянию на 18 мая, оцифровано 232740 дефектов на автомобильных дорогах, внутриквартальных проездах и придомовых территориях. Из них 47 процентов отремонтировано.

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