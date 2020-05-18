В Башкирии в четырех районах очень плохие показатели по ямочному ремонту

Posted 18 мая 2020, 10:42
Published 18 мая 2020, 10:42
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Глава госкомитета по транспортному и дорожному хозяйству Алан Марзаев сообщил, что в республике ямочный ремонт завершился на 50 процентов по состоянию на 15 мая. Окончание работ запланировано на 15 июня.
Со слов Алана Марзаева, есть четыре района в республике, где или вообще не приступили к этим работам, или выполнили не более пяти процентов — это Иглинский, Илишевский, Баймакский и Калтасинский районы. В то же время Марзаев заверил, что в этих районах недоработки будут устранены полностью до 15 июня.
По состоянию на 18 мая, оцифровано 232740 дефектов на автомобильных дорогах, внутриквартальных проездах и придомовых территориях. Из них 47 процентов отремонтировано.