Незаконно установленный в Стерлитамаке памятник Колчаку все-таки снесли

Posted 17 мая 2020, 05:42
Published 17 мая 2020, 05:42
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Демонтаж произошел около трех часов ночи. По словам Тагира Ибрагимова, дежурившего около памятника, ночью к установленному памятнику приехал замглавы администрации Стерлитамака Альберт Шайхутдинов с сотрудниками Росгвардии: «Заблокировали меня со всех сторон, подогнали экскаватор, самосвал и вырвали постамент вместе с бюстом, быстро загрузили в КамАЗ и разъехались».
Напомним, бюст белогвардейского генерала Александра Колчака был установлен возле торгового дома «Ардо» на средства Тагира Ибрагимова, владельца «Ардо». Бюст изготовил воронежский скульптор Алексей Дикунов. Торжественное открытие было запланировано на 18 мая, хотя в стране все еще запрещены массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.
По мнению администрации Стерлитамака, бюст установлен на муниципальной земле незаконно. Накануне, днем 16 мая, власти уже пытались снести памятник, но на его защиту встал сам предприниматель и его сторонники, в том числе и дети.
Сам предприниматель считает, что ничего не нарушил, поскольку «ту часть земли, на которой стоит памятник, купил еще в 1997 году, вторую — передал город для строительства торгового центра, на общей территории».