Незаконно установленный в Стерлитамаке памятник Колчаку все-таки снесли

Демонтаж произошел около трех часов ночи. По словам Тагира Ибрагимова, дежурившего около памятника, ночью к установленному памятнику приехал замглавы администрации Стерлитамака Альберт Шайхутдинов с сотрудниками Росгвардии: «Заблокировали меня со всех сторон, подогнали экскаватор, самосвал и вырвали постамент вместе с бюстом, быстро загрузили в КамАЗ и разъехались».