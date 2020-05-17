Группу жителей Башкирии доставят на родину из Узбекистана через Казань

Posted 17 мая 2020, 13:50
Published 17 мая 2020, 13:50
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Сегодня в аэропорт Казани прилетит самолет из Ташкента, на его борту, в том числе, прибудут и 25 жителей Башкирии. После приземления в Казани их на автобусах доставят в обсерватор «Юматово» на 14 дней.
Подчеркивается, что при осуществлении трансфера водители автобусов будут в специальных костюмах и других средствах защиты, как и все сопровождающие. В дороге пассажиров обеспечат питанием и питьевой водой. Колонну будут сопровождать сотрудники ГИБДД.
Напомним, в Башкирию вернулись более 1500 вахтовиков, из них 10 человек оказались заражены коронавирусом. Также за пределами республики остается около 200 вахтовиков из Башкирии.