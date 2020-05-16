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Posted 16 мая 2020, 07:40

Published 16 мая 2020, 07:40

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В Уфе под колесами автомобиля трагически скончалась пожилая женщина

16 мая 2020, 07:40
63-летнюю пенсионерку насмерть сбил лихой водитель.

В столице республики вновь зафиксирован случай ДТП с летальным исходом. На этот раз жертвой лихого водителя стала 63-летняя женщина. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагический инцидент произошел на улице Сипайловская в прошлую ночь, в полночь.

Правоохранители Уфы начали разбирательство по этому случаю. Известно, что за рулем наехавшей на пешехода автомобиля “Киа Рио” сидел 33-летний мужчина.

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#Происшествия#Новости
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