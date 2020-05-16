В Уфе под колесами автомобиля трагически скончалась пожилая женщина

Posted 16 мая 2020, 07:40
Published 16 мая 2020, 07:40
Modified 17 октября 2022, 20:44
Updated 17 октября 2022, 20:44
В столице республики вновь зафиксирован случай ДТП с летальным исходом. На этот раз жертвой лихого водителя стала 63-летняя женщина. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, трагический инцидент произошел на улице Сипайловская в прошлую ночь, в полночь.
Правоохранители Уфы начали разбирательство по этому случаю. Известно, что за рулем наехавшей на пешехода автомобиля “Киа Рио” сидел 33-летний мужчина.