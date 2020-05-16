Уфимские строители на своем объекте обнаружили кучи человеческих черепов

Рабочие, занятые строительством очередного объекта в Уфе на днях сделали страшное открытие. На месте их строительства когда-то произошло массовое захоронение людей. Об этом свидетельствовали человеческие останки, найденные на объекте, сообщает ГТРК “Башкортостан”.