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Posted 16 мая 2020, 09:28

Published 16 мая 2020, 09:28

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

Уфимские строители на своем объекте обнаружили кучи человеческих черепов

16 мая 2020, 09:28
Место массового захоронения было найдено совершенно случайно.

Рабочие, занятые строительством очередного объекта в Уфе на днях сделали страшное открытие. На месте их строительства когда-то произошло массовое захоронение людей. Об этом свидетельствовали человеческие останки, найденные на объекте, сообщает ГТРК “Башкортостан”.

Телеканал не уточняет местоположение строительного объекта. Сообщается, что на данный момент проводится экспертиза по установке возраста черепов и костей и выясняются другие обстоятельства происшествия.

По данным историков, здесь могли похоронить людей во время советских репрессий в начале прошлого века или погибших от брюшного тифа.

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