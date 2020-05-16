Неделя в Башкирии: вседозволенность и запреты на фронтах войны с коронавирусом

Одна из самых обсуждаемых новостей недели связана, как ни странно (а может как раз наоборот), с бывшей 22-летней стриптизершей Адилей Н. Молодая девушка прославилась на всю Башкирию не виртуозными и сексуальными па на шесте, а жестокими прямыми эфирами в Instagram — девушка унижала детей на камеру, заставляла их бить друг друга, нецензурно выражалась при них и даже била. На нее завели дело, позже выяснилось, что девушка даже не имела права работать с детьми, поскольку у нее не было никакого соответствующего образования. На допросе она призналась следователям, что ее поступки были, на ее взгляд… «смешными».