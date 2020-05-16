Неделя в Башкирии: вседозволенность и запреты на фронтах войны с коронавирусом

Posted 16 мая 2020, 05:51
Published 16 мая 2020, 05:51
Modified 27 января 2023, 08:25
Updated 27 января 2023, 08:25
Несмотря на то, что церемония вручения «Золотой звезды» состоялась еще 9 мая, новостей с того пышного и пафосного мероприятия хватило и на эту неделю. Наши читатели задались вопросом — почему в Национальном музее республики у бюста героя его отчество написано с ошибкой. Выяснилось, что связано это с архивами Минобороны и недавним указом Владимира Путина.
Трагические вести продолжают приходить из «коронавирусного фронта», где словно все также «без перемен» — 28-летний врач Наиль Саматов из Башкирии умер в Подмосковье после того, как его заразил собственный пациент.
Пандемия продолжает диктовать новые правила — дистанционное обучение, переход в онлайн-режим работы, церковь тоже не спешит оставаться в стороне. Уфимская епархия будет пользоваться новыми технологиями и оплатой по банковским картам.
Знаковым стало на этой неделе очередное выступление Владимира Путина — он заявил о завершении нерабочих дней с 12 мая. Глава Башкирии Радий Хабиров, несмотря на более полутора тысяч заболевших, решил ослабить режим самоизоляции в регионе. Но при этом ввел новые штрафы — все согласно российским традициям — за отсутствие медицинской маски придется заплатить до 200 тысяч рублей. Вот такие вот гримасы вируса. Ну или эдакий чиновничий оскал, который, впрочем, и за маской не спрячешь. Президент в это время сообщил о единоразовых выплатах семьям с детьми, чем вызвал буквальный паралич сайта госуслуг.
Парадоксы вируса: несмотря на +80-90 заболевших за сутки, в минздраве все еще считают, что пика заболевания коронавирусом в регионе нет. Интересно, а сколько вообще заболевших в таком случае должно быть?
Новости из регионального отделения Комитета против пыток — в республике уже в четвертый раз свернули расследование дела об избиении в полиции.
Одна из самых обсуждаемых новостей недели связана, как ни странно (а может как раз наоборот), с бывшей 22-летней стриптизершей Адилей Н. Молодая девушка прославилась на всю Башкирию не виртуозными и сексуальными па на шесте, а жестокими прямыми эфирами в Instagram — девушка унижала детей на камеру, заставляла их бить друг друга, нецензурно выражалась при них и даже била. На нее завели дело, позже выяснилось, что девушка даже не имела права работать с детьми, поскольку у нее не было никакого соответствующего образования. На допросе она призналась следователям, что ее поступки были, на ее взгляд… «смешными».
На этой неделе стало известно, что два знаковых релиза 90-х годов теперь доступны для всех. Речь идет об альбоме группы Outrider «Four», записанным в 1996 году и альбоме «Пассажир» Рустема Асанбаева и Нияза Абдюшева от 1997 года. Альбом был записан на студии DDT Records «с участием Юрия Шевчука и друзей». Мы послушали. И нам понравилось!
Настоящая семейная и, можно сказать, экономическая трагедия из иглинского села — 71-летний фермер Барый Хабибрахманов, которого считали одним из лучших в регионе, свел счеты с жизнью. Медиакорсеть пыталась прояснить обстоятельства трагедии, случившейся в разгар майских праздников. Вполне ожидаемо пришли к неутешительным выводам.
Печально известная РКБ Куватова в Уфе (теперь и на весь мир — о больнице написали даже New York Times — кланы ли виноваты?), возобновившая свою работу, продолжает получать судебные иски от родственников погибших в больнице людей.
В Советском районном суде Уфы на этой неделе возникла нештатная ситуация из-за опасности распространения коронавируса. Дело в том, что секретарь суда, как выяснилось, дружила с зараженным коронавирусом. Скажи мне, кто твой друг...
Гастарбайтеров изолировали в гостинице из-за вспышки коронавируса — группу граждан из Узбекистана, которые работают в одном из тепличных хозяйств, изолировали рядом с Усть-Катавом на трассе М-5. Причина изоляции — выявленный коронавирус у одного из работников.
За время карантина в республике работу потеряли более 50 тысяч человек. Число их растет буквально с каждой неделей. Что происходит с вакансиями, безработными и статистикой — изучала Медиакорсеть.
Региональное управление УФАС на этой неделе сообщило о своих подозрениях на картельный сговор между участниками аукциона на поставку медоборудования в больницы и поликлиники Башкирии. Что называется, закупка с особым цинизмом.
К слову о цинизме. В Башкирии все же оштрафовали близких 19-летнего Ранэля Шамсутдинова. В Кировском суде вынесли решение еще трем участникам пикета, который состоялся в поддержку молодого человека, умершего от опухоли мозга. Парня с нами уже нет, но штраф вы заплатите. Как говорится, «ничего человеческого нам не нужно».
Вот и в минздраве республики, чиновники которого не смогли вовремя транспортировать больного парня к медикам, заявили, что все обвинения в их адрес беспочвенны.
Продолжая тему лечения больных в Башкирии. В Сибае мужчину после инсульта положили в инфекционное отделение. 48-летний Ильдар Ишалин, оставшийся без необходимых лекарств, всерьез опасается за свою жизнь. Очень наглядный пример того, как лечат в Москве (а мужчина вернулся домой оттуда с заработков) и на родине. Тот случай, когда безопаснее лечиться в самом зараженном городе страны, чем в республике.
Трагическая новость уходящей недели — ушел из жизни добрый друг нашей редакции, светлый человек, публицист, писатель, эколог Борис Павлов.
На этой неделе мы также попытались ответить на волнующий многих из нас вопрос — почему в регионе резко убирают жесткие ограничительные меры при растущем количестве больных и зачем Башкирия выходит из самоизоляции на пике пандемии.
Медиакорсеть желает здоровья вам и вашим близким и продолжает следит за развитием событий.