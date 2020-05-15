В Башкирии подросткам и детям законодательно запретят пить энергетики

«Кроме того, у детей возникает депрессия, формируется зависимость, нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания. Ограничение в отношении продажи безалкогольных тонизирующих напитков существуют уже более чем в 40 субъектах Российской Федерации от западных регионов до Камчатского края», – отметил он.