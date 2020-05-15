mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2020, 05:50

Published 15 мая 2020, 05:50

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Башкирии подросткам и детям законодательно запретят пить энергетики

В Башкирии подросткам и детям законодательно запретят пить энергетики

15 мая 2020, 05:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Запрет на продажу энергетикам детям намерены наложить депутаты Курултая Башкирии. Об этом сообщается в пресс-службе парламета.

По словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, законопроект направлен на защиту здоровья подрастающего поколения, так как именно подростки больше всего употребляют энергетиков, которые вредны здоровью организма.

«Кроме того, у детей возникает депрессия, формируется зависимость, нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания. Ограничение в отношении продажи безалкогольных тонизирующих напитков существуют уже более чем в 40 субъектах Российской Федерации от западных регионов до Камчатского края», – отметил он.

Инициатива предполагает полный запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним, кроме того его распространение будет ограничено в образовательных, детских и медицинских учреждениях, а также в спортивных и оздоровительных сооружениях.

Материалы по теме
Имена лучших энергетиков России назвали в ЧелябинскеПавел Ливинский: на форуме «ПроеКТОриЯ» мы видим высокий интерес ребят к энергетикеОчередная громкая отставка в США – ушел министр энергетики
#Алия Фатхиева#Политика#Новости#Розничная продажа алкоголя
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика