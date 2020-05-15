В Башкирии подросткам и детям законодательно запретят пить энергетики

Posted 15 мая 2020, 05:50
Published 15 мая 2020, 05:50
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
По словам спикера парламента Башкирии Константина Толкачева, законопроект направлен на защиту здоровья подрастающего поколения, так как именно подростки больше всего употребляют энергетиков, которые вредны здоровью организма.
«Кроме того, у детей возникает депрессия, формируется зависимость, нередко обостряются протекавшие до этого латентно психические заболевания. Ограничение в отношении продажи безалкогольных тонизирующих напитков существуют уже более чем в 40 субъектах Российской Федерации от западных регионов до Камчатского края», – отметил он.
Инициатива предполагает полный запрет на продажу таких напитков несовершеннолетним, кроме того его распространение будет ограничено в образовательных, детских и медицинских учреждениях, а также в спортивных и оздоровительных сооружениях.