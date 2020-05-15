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Posted 15 мая 2020, 10:45

Published 15 мая 2020, 10:45

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В Башкирии на берегу реки нашли тело 49-летнего местного жителя.

В Башкирии на берегу реки нашли тело 49-летнего местного жителя.

15 мая 2020, 10:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Следственном комитете Башкирии сообщили, что подозреваемый в убийстве уже найден.

В ведомстве уточнили, что тело 49-летнего жителя с признаками насильственной смерти на берегу реки Ари 11 мая. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Сообщается, что подозреваемым оказался 18-летний житель Татышлинского района. В следствии считают, что он находился 11 апреля в гостях у своей знакомой, после распития спиртного между ними произошел словесный конфликт. В какой-то момент он решил вступиться за свою тетю и избил потерпевшего.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на следующий день. Подозреваемый, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело в реку.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Убийство#Заказное убийство
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