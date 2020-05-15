В Башкирии на берегу реки нашли тело 49-летнего местного жителя.

Сообщается, что подозреваемым оказался 18-летний житель Татышлинского района. В следствии считают, что он находился 11 апреля в гостях у своей знакомой, после распития спиртного между ними произошел словесный конфликт. В какой-то момент он решил вступиться за свою тетю и избил потерпевшего.