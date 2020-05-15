В Башкирии количество заболевших возросло до 1874 человек

По состоянию на вчерашний день в регионе на стационарном лечении находится 580 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 49, средней степени тяжести — 120 человек, в тяжелом состоянии — 39 человек, из них на искусственной вентиляции легких — 11 человек. Свежая статистика будет предоставлена чуть позже