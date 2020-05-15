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Posted 15 мая 2020, 07:56

Published 15 мая 2020, 07:56

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Башкирии количество заболевших возросло до 1874 человек

В Башкирии количество заболевших возросло до 1874 человек

15 мая 2020, 07:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом передали статистику заболеваемости за прошедшие сутки.

По информации федерального центра, за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 90 человек. Теперь официальное количество заболевших достигло 1874 человек. О погибших информации нет.

В России количество заболевших за сутки снова увеличилось – 10 598 в 85 регионах, общее число заболевших составило 262 843 человек.

Напомним, вчера суточное количество заболевших было всего около 88 человек, но пока что эксперты говорят о том, что в республике плато так и не было достигнуто.

По состоянию на вчерашний день в регионе на стационарном лечении находится 580 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 49, средней степени тяжести — 120 человек, в тяжелом состоянии — 39 человек, из них на искусственной вентиляции легких — 11 человек. Свежая статистика будет предоставлена чуть позже

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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