В Башкирии количество заболевших возросло до 1874 человек

Posted 15 мая 2020, 07:56
Published 15 мая 2020, 07:56
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
По информации федерального центра, за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 90 человек. Теперь официальное количество заболевших достигло 1874 человек. О погибших информации нет.
В России количество заболевших за сутки снова увеличилось – 10 598 в 85 регионах, общее число заболевших составило 262 843 человек.
Напомним, вчера суточное количество заболевших было всего около 88 человек, но пока что эксперты говорят о том, что в республике плато так и не было достигнуто.
По состоянию на вчерашний день в регионе на стационарном лечении находится 580 человек, из них в удовлетворительном состоянии — 49, средней степени тяжести — 120 человек, в тяжелом состоянии — 39 человек, из них на искусственной вентиляции легких — 11 человек. Свежая статистика будет предоставлена чуть позже