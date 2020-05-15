«Россети» получат контроль над ФСК ЕЭС

Указывается, что акционерами также были утверждены годовой отчет и финансовая отчетность за прошлый год. Они решили перераспределить прибыль за 2019 год и произвести выплату дивидендов, размер которых будет составлять примерно 0,95 копейки на одну обыкновенную акцию. Общая сумма равна 12 миллиардам рублей. С учетом промежуточных дивидендов, которые выплатили за 9 месяцев минувшего года, совокупный объем средств превысит 23,3 миллиарда рублей.