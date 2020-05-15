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Posted 15 мая 2020, 18:44

Published 15 мая 2020, 18:44

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

«Россети» получат контроль над ФСК ЕЭС

15 мая 2020, 18:44
15 мая акционеры ПАО «ФСК ЕЭС», которое входит в состав холдинга «Россети», провели заочное голосование в ходе годового собрания. Его участники решили передать «Россетям» право управления организацией.

По итогам голосования было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации ПАО «Россети». Председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров был досрочно лишен своих полномочий, сообщают «Новые известия».

Указывается, что акционерами также были утверждены годовой отчет и финансовая отчетность за прошлый год. Они решили перераспределить прибыль за 2019 год и произвести выплату дивидендов, размер которых будет составлять примерно 0,95 копейки на одну обыкновенную акцию. Общая сумма равна 12 миллиардам рублей. С учетом промежуточных дивидендов, которые выплатили за 9 месяцев минувшего года, совокупный объем средств превысит 23,3 миллиарда рублей.

Кроме этого, на собрании акционеры решили обновить состав совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в который включили 11 человек. Среди них заместитель генерального директора «Россетей» Леонид Неганов, и. о. заместителя генерального директора «Россетей» Лариса Романовская, а также замминистра энергетики РФ Юрий Маневич. Перемены произошли и среди ревизионной комиссии, куда вошли пять персон.

Отмечается, что акционерами были утверждены новые редакции устава общества и другой документации, связанной с положением совета директоров и ревизионной комиссии.

Напомним, ФСК ЕЭС — одно из крупнейших в мире публичных электросетевых предприятий. «Россетям» принадлежит 80,13% акций энергохолдинга.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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