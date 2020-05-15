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Posted 15 мая 2020, 05:47

Published 15 мая 2020, 05:47

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Главврач РКБ имени Куватова в Уфе вернулась к работе после вспышки коронавируса

15 мая 2020, 05:47
Главврач больницы Эльза Сыртланова рассказала о текущей работе в больнице, ставшей первым и главным очагом коронавируса в регионе.

Она обратилась к своим подписчикам в Instagram. По ее словам, РКБ постепенно возобновляет работу в плановом режиме, уже заработал с 12 мая хирургический корпус медучреждения, первые 20 пациентов уже прошли через обсерватор, сдали анализ на коронавирус, пошли первые операции. О том, кому в первую очередь необходима операция, решают в центре удаленных консультаций.

Эльза Сыртланова также поделилась и радостной новостью из вновь открывшегося гинекологического отделения больницы – на свет появились первые дети.

Также она рассказала и о ситуации с больными коронавирусом, проходящим лечение в РКБ.

«На лечении находятся 13 пациентов. Во всех подразделениях больницы проведены противоэпидемические мероприятия, дезинфекция помещений, сделаны шлюзы для разделения потоков пациентов и сотрудников. В то же время, на базе РКБ с 8 мая продолжает работу ковидный госпиталь на 120 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня здесь получают лечение 52 пациента, трое из них в реанимации, один - на ИВЛ».

Главврач также заявила, что количество заболевших хоть «медленно, но стабилизируется, это нормальный эпидемический процесс, на плато мы не вышли».

«Обращаюсь ко всем - расслабляться пока нет никаких причин. Действительно, наиболее тяжело болеют люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Однако, есть случаи, когда молодые люди, не имеющие на первый взгляд никаких предпосылок быть в группе риска – внезапно очень тяжело переживают инфекцию. Берегите себя! Оставайтесь, по возможности, дома!» - также обратилась Сыртланова к своим подписчикам.

Напомним, что РКБ Куватова стала первым и главным очагом коронавируса в Башкирии. Ранее мы также писали о том, что 27 медиков РКБ из Уфы написали обращение Путину Подписи под обращениями к президенту России и в Генеральную прокуратуру поставили 27 человек из 600 с лишним сотрудников РКБ имени Куватова, оказавшихся в карантине. Известно уже о десятках семей, которые намерены судиться с руководством учреждения, в отношении которого уже проводится проверка следственного комитета и прокуратуры.

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