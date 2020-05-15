Главврач РКБ имени Куватова в Уфе вернулась к работе после вспышки коронавируса

Напомним, что РКБ Куватова стала первым и главным очагом коронавируса в Башкирии. Ранее мы также писали о том, что 27 медиков РКБ из Уфы написали обращение Путину Подписи под обращениями к президенту России и в Генеральную прокуратуру поставили 27 человек из 600 с лишним сотрудников РКБ имени Куватова, оказавшихся в карантине. Известно уже о десятках семей, которые намерены судиться с руководством учреждения, в отношении которого уже проводится проверка следственного комитета и прокуратуры.