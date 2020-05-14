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Posted 14 мая 2020, 11:05

Published 14 мая 2020, 11:05

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

Жители России рассказали о последствиях самоизоляции для семейных отношений

14 мая 2020, 11:05
Благодаря самоизоляции улучшились отношения в семьях у 6% жителей России, 7% заявили об ухудшении семейных отношений.

«Как выяснилось, 6 из 10 россиян считают, что карантин не нарушил их хороших отношений со второй половиной (58%). А 13% на самоизоляции осознали, что живут с лучшим человеком в мире. При этом 6% россиян полагает, что карантин улучшил их взаимоотношения с партнером. И наоборот, ухудшение отношений зафиксировали 7%. Также 4% опрошенных сказали, что в их семьях, как и ранее, ситуация плохая. А 3% жителей РФ карантин заставил подумать о расставании с супругом или супругой», - отмечается в сообщении.

Как пишет RNS, чаще самоизоляция заставила восхищаться партнером по браку мужчин – 15% против 11% женщин. Ухудшение взаимоотношений в семье также чаще отмечали представители сильного пола – 8% против 5% женщин. Карантин заставил задуматься о разрыве брака 3% мужчин и 5% женщин.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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