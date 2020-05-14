Власти Башкирии помогут некоторым жителям погасить часть ипотеки

В комитете отметили, что финансовую поддержку могут получить жители республики с тремя и боле детьми, инвалиды и семьи с инвалидами, матери-одиночки, родители, воспитывающие ребенка одни после смерти супруга или его отсутствия, а также жители, которые потеряли работу в период с 15 марта 2020 года по 1 июня 2020 года и не нашли новую на момент подачи заявлений. Документ также предусматривает, что детьми считаются те, кто в возрасте до 18 лет и дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме. Чтобы получить субсидии, нужно обратиться прямиком в банк.