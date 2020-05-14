Власти Башкирии помогут некоторым жителям погасить часть ипотеки

Posted 14 мая 2020, 10:43
Published 14 мая 2020, 10:43
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
По словам председателя госстроя Марата Ахмадуллина субсидии положены отдельным категориям граждан на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотеке. Власти намерены выделять средства в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
В комитете отметили, что финансовую поддержку могут получить жители республики с тремя и боле детьми, инвалиды и семьи с инвалидами, матери-одиночки, родители, воспитывающие ребенка одни после смерти супруга или его отсутствия, а также жители, которые потеряли работу в период с 15 марта 2020 года по 1 июня 2020 года и не нашли новую на момент подачи заявлений. Документ также предусматривает, что детьми считаются те, кто в возрасте до 18 лет и дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме. Чтобы получить субсидии, нужно обратиться прямиком в банк.