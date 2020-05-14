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Posted 14 мая 2020, 09:49

Published 14 мая 2020, 09:49

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Уфе закрыли Дёмский рынок из-за угрозы распространения коронавируса

14 мая 2020, 09:49
Ситуация с соблюдением социальной дистанции и мер предосторожности на рынках была рассмотрена на заседании оперативного штаба РБ.

Сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции председатель госкомторговли РБ Алексей Гусев рассказал о том, что принято решение о закрытии Демского рынка после проведенной там проверки.

Отметим, что на всех уфимских ранках, работа которых вызвала нарекания, были проведены повторные проверки. И только Демский рынок «отличился», не выполнив полученные ранее предписания об устранении нарушений.

— После повторной проверки Демский рынок закрыт, взята также под контроль ситуация на Колхозном рынке в Уфе. По итогам повторной проверки на Колхозном рынке сегодня все 1005 продавцов и покупателей были в масках, — уточнил Алексей Гусев.

Напомним, по последним данным, в Башкирии зарегистрирован 1784 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

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#Общество#Новости#Карантин
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