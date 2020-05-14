В Уфе закрыли Дёмский рынок из-за угрозы распространения коронавируса

— После повторной проверки Демский рынок закрыт, взята также под контроль ситуация на Колхозном рынке в Уфе. По итогам повторной проверки на Колхозном рынке сегодня все 1005 продавцов и покупателей были в масках, — уточнил Алексей Гусев.