Депутаты Башкирии ужесточат правила получения льготной земли

Законопроект предусматривает в частности, что перечень необходимых для получения льготы документов будет дополнен выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя, а также членов его семьи не только на имеющиеся, но и на имевшиеся у них объекты недвижимости.