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Posted 14 мая 2020, 08:51

Published 14 мая 2020, 08:51

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Депутаты Башкирии ужесточат правила получения льготной земли

14 мая 2020, 08:51
Курултай Башкирии намерен изменить правила получения льготной земли, чтобы исключить махинации. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В Башкирии депутаты парламента намерены изменить закон о земельных отношениях на ближайшем пленарном заседании. По информации пресс-службы Курултая, инициатива направлена на контроль за возможными махинациями в сфере бесплатного получения земли.

Председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что такие участки выделяются слабо защищенным слоям населения, к примеру, семьям с детьми, а из-за махинаций людей, которые намеренно ухудшают свое материальное положение, чтобы «подогнать» себя под льготную категорию, такие семьи остаются без жилья еще дольше.

Законопроект предусматривает в частности, что перечень необходимых для получения льготы документов будет дополнен выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя, а также членов его семьи не только на имеющиеся, но и на имевшиеся у них объекты недвижимости.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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